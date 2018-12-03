В Украине запретили популярные таблетки от простуды и гриппа
В Украине временно запретили реализацию и применение противопростудного лекарственного средства "Колдфлю".
Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками.
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"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Колдфлю" индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства", - говорится в сообщении.
Поэтому аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.
Напомним, "Колдфлю" применяется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергической, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.
Ранее в Украине временно запретили реализацию и применение раствора для инфузий "Натрия хлорид". Отмечается, что основанием для временной запрета стал случай непредвиденных побочных реакций во время применения этих лекарств.