Супрун прокомментировала ужасный случай со смертельной инфекцией на Киевщине

Благодаря вакцинации человечество начало забывать о страшных болезнях, от которых еще недавно погибало много людей, говорит Супрун.

Немало людей до сих пор верят, что прививки могут ослабить иммунную систему, а детям лучше переболеть определенной болезнью и так получить от нее "естественный иммунитет".

Но такие мифы и предубеждения относительно вакцинации создают опасность для жизни. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Самое страшное, что от этого страдают дети. Сейчас в областной больнице на Киевщине за свою жизнь борется мальчик, которому всего 2 года и 8 месяцев. Ребенок уже почти неделю в реанимации на аппарате искусственного дыхания и в состоянии искусственной комы. Причина такого состояния — столбняк.

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"Это можно было бы предотвратить, если бы мальчик был вовремя вакцинирован. Но мать ребенка отказалась от прививки, а одной из причин указала информацию, которую прочитала в интернете. Вроде до 3-х лет детей вакцинировать не надо, потому что это влияет на развитие нервной системы. Поэтому и не хотела вакцинировать ребенка до этого времени, несмотря на то, что вакцины были в наличии", - рассказала Супрун.

Сейчас ребенку ввели с целью спасения противостолбнячную сыворотку, однако она действует только на токсины в крови и бессильна против тех, что уже успели проникнуть в нервную систему. Угроза смерти все еще сохраняется, ведь токсин может вызвать паралич сердечной мускулатуры.

"Таких историй не должно случаться в 21 веке. Когда есть возможность проконсультироваться с врачом, а не искать информацию в интернете, когда вакцины есть в свободном доступе, и их не нужно покупать за собственный счет", - отметила и.о. главы Минздрава.

Она напомнила, что по календарю профилактических прививок, дети от столбняка должны быть привиты в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет. В дальнейшем нужно ревакцинироваться от болезни каждые 10 лет.