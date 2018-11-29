Ряд украинских больниц перешел в режим военного положения (видео)

В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, при необходимости готовых предоставить необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь военным.

Для военного положения определены около 300 больниц по всей стране, куда в случае необходимости будут эвакуировать военных, полицейских и гражданских.

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В этих заведениях должен быть запас препаратов крови, необходимых медикаментов и резерв мест в отделениях и реанимации, говорится в сюжете ТСН.

Медики говорят, что готовы принимать и гражданских, и военных, но наибольшей проблемой является запас лекарств – для неотложных состояний он минимальный. В мирные времена закупка была профинансирована на треть потребностей, а сейчас должны быть даже резервы. Откуда их брать – думают во всех медучреждениях, работающих в усиленном режиме во время военного положения. Активно говорят о поисках дополнительного финансирования.

Ранее Супрун заявляла, что доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи на время действия военного положения в Украине остаются неизменными.