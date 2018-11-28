Названы виды женского оргазма

Женщины способны испытывать несколько разных видов оргазма, чем не могут похвастаться мужчины.

Несмотря на то, что некоторые сексологи отрицают возможность женщин испытывать разные виды оргазма, у женщин в этом отношении свое мнение.

Кто-то - несколько оргазмов, кто-то - лишь один. Даже не задумываясь, какой именно из видов оргазма у них был. В то же время официально признаны три вида физиологического оргазма, передает ТСН.

Клиторальный – это оргазм, полученный в результате стимуляции клитора. Считается, что клиторальный оргазм более яркий, но менее длительный, чем другие виды оргазма.

Если клиторальный оргазм женщина может испытать и без полового контакта – для этого важна стимуляция клитора, то следующий вид оргазма, вагинальный, женщина может получить непосредственно во время введения члена во влагалище. Многие женщины убеждены, что во влагалище много рецепторов. Однако вагинальный оргазм возможен благодаря богатым на рецепторы зонам, примыкающим непосредственно к влагалищу. Это ножка клитора и точка G, которые во время возбуждения набухают, и становится возможной их стимуляция. Считается, что вагинальный оргазм более продолжительный и ведет к более полному расслаблению, чем клиторальный.

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Наконец, третий вид оргазма – маточный. Некоторые женщины испытывают этот вид оргазма, если половой орган партнера достает до матки. Во время маточного оргазма происходит сокращение матки, которое наблюдается еще некоторое время после разрядки.

Еще выделяется в отдельный вид оргазма миотонический, или миокомпресионный оргазм. Он происходит у некоторых женщин при сильном нажатии (напряжении) приводящих мышц бедер. Некоторые женщины могут получить оргазм только если напрягут бедра и ягодицы, и это очень неудобно, потому что заставляет во время секса с партнером искать позы, в которых можно это воплотить. Некоторые девушки рассказывают, что чувствуют миокомпресионный оргазм даже в тренажерном зале при определенных нагрузках на бедра и ягодицы.

Главный сексопатолог г. Киева, руководитель Центра планирования семьи, сексологии и репродукции, профессор Борис Ворник рассказал: "Женщины могут испытывать все виды оргазма, и они чувствовали все виды оргазма задолго до разговоров об эмансипации. Никаких исследований относительно того, какой женщина испытывает оргазм, нет. Поэтому нельзя говорить о том, что женщина испытывает больше вагинальный или клиторальный оргазм. Это зависит от многих факторов: от типа организма женщины, от специфики ее сексуального воспитания, поведения, от ее врожденной рецепторной чувствительности, от того, как она начинала половую жизнь и условий, при которых она получила первый оргазм, какая преобладала и преобладает половая стимуляция и т. д." .

Ранее ученые доказали, что регулярное занятие сексом оздоравливает организм. Так, секс помогает снять стресс и снижает чувствительность к боли благодаря выработке эндорфинов.