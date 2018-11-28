Супрун объяснила украинцам, полезно ли есть сало

Сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам.

Как есть сало с максимальной пользой для здоровья, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, сало - это смесь жиров. В нем есть насыщенные жиры, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты - в растительных маслах, пишет она на своей странице в Facebook.

"С одной стороны, в сале достаточно много таких неполезных насыщенных жиров. В 100 граммах — почти 40 граммов, а это двойная дневная норма для нашего организма. За день советуют есть не более, чем 20-30 грамм насыщенных жиров. Насыщенные жиры — это те самые высококалорийные жиры, избыток которых связывают с риском атеросклероза", - пояснила Супрун.

В 100 граммах сала около 900 калорий. Это почти половина дневной нормы калорий для человека, который умеренно движется. В сале также нет белков и клетчатки, минералов и ряда необходимых нам питательных веществ. То есть много кушать сала не стоит. Но немного — несколько кусочков — можно и полезно, подчеркнула и.о. главы Минздрава.

"С другой стороны, в сале, все-таки, больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами. Даже больше, чем в сливочном масле. Такие жиры хорошо влияют на состояние сосудов", - говорится в ее сообщении.

Супрун рассказала, что сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам.

Кроме того, в сале есть полезное вещество холин, который играет важную роль в обмене жиров.

Также по содержанию ненасыщенных жирных кислот сало нечто вроде рапсового масла и рыбьего жира. Интересно, в некоторых исследованиях выявлено, что от рациона и выпаса свиньи содержание омега-3 жирных кислот может возрастать.

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"В сале витамины D и Е, хотя их содержание значительно меньше, чем дневная потребность организма", - добавила и.о. министра здравоохранения.

"Несмотря на то, что многие боятся холестерина, в сале его не так много. В 100 граммах сала содержится только 95 миллиграммов — треть дневной нормы для людей, не страдающих от атеросклероза или других хронических болезней сосудов. Или же половина от нормы для людей с больным сердцем или сосудами", - подчеркнула Супрун.

Также и.о. главы Минздрава дала советы, чтобы сало принесло максимальную пользу для здоровья:

- не употребляйте сало в больших количествах, избыток жиров может вызвать дискомфорт в желудке или кишечнике;

- следите за своим рационом и учитывайте затраты энергии: если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости;

- сочетайте сало с крохмалистими продуктами — картофелем, кукурузной кашей, хлебом, и острыми компонентами — красным перцем, горчицей. Если едите сало, то дополните его морковью, помидорами или борщом.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что правильно приготовленное какао имеет большую пользу для здоровья.