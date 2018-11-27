Рождественский пост 2018: как к нему подготовиться и что можно есть

В меню Рождественского поста разрешается к постным блюдам добавлять немного растительного масла и рыбу.

С 28 ноября начинается Рождественский пост 2018, который продлится до 6 января.

Гость программы "Завтрак с 1+1", гастроэнтеролог Наталья Михнева рассказала, как правильно поститься.

Что нельзя есть во время Рождественского поста:

- мясо;

- яйца;

- молочные продукты.

Что можно есть в Рождественский пост:

- рыбу;

- сухофрукты;

- хлеб;

- каши;

- фрукты;

- вино.

В отличие от Пасхального, в меню Рождественского поста разрешается к постным блюдам добавлять немного растительного масла и рыбу. В среду и пятницу можно употреблять только продукты растительного происхождения без масла. Самый строгий постный день приходится на Сочельник, то есть вечер накануне Рождества. Целый день верующие должны воздерживаться от пищи, пока на небе не появится первая звезда.

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Рождественский пост-2018: какие продукты стоит включить в рацион:

Поскольку организм лишается значительной дозы белка, который содержится в мясе, его нужно компенсировать другими продуктами. Рацион должен быть максимально разнообразным.

1. Цельнозерновые злаки: каши, цельнозерновой хлеб, орехи.

2. Растительные масла.

3. Фрукты и овощи по 4-5 порций в день. 1 порция — 80 г.

Как подготовить организм к Рождественскому посту

Если вы не готовили себя к посту заблаговременно, то не стоит резко ограничивать свой рацион. Такие изменения могут негативно сказаться на самочувствии. Подготовку организма стоит начать с постепенного ограничения порций, отказа от мяса в определенные дни, чтобы не было стресса для организма.

Врач утверждает, что не рекомендуется придерживаться поста беременным, людям преклонного возраста и детям. Помните, что имея проблемы со здоровьем, лучше соблюдать пост духовно, "очистив" свои помыслы и чувства.