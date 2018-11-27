"Без паники!": эксперты объяснили, как учителям отвечать на вопросы школьников о военном положении

Эксперты рассказали, как правильно отвечать школьникам на вопросы о военном положении и войне.

Новости из морской акватории, заявления политиков о военном положении и общее напряжение в соцсетях могут стать поводом для тревоги не только у взрослых, но и школьников.

Последнее - самое сложное, ведь родители часто не говорят прямо, что происходит в стране, боясь травмировать ребенка. Поэтому проект "Відкривай Україну" о неформальном образовании пообщался с педагогами и выяснил, как правильно отвечать классу на вопрос о военном положении и войне.

Так, психолог Светлана Ройз считает, что нужно дать ребенку ощущение безопасности. Только чувствуя безопасность, ребенок позволяет себе исследовать мир, отдаляться от родителей, взрослеть. Важно, чтобы сами учителя смогли справиться со своей тревогой.

Примерно такого же мнения придерживается и киевский педагог Ирина Романенко.

"Обычно, когда в стране происходят события национального значения, равнодушным не остается никто. Дети также. Нередко во время Революции Достоинства, мартовских событий в Крыму занятия переходили в оживленные дискуссии", - рассказывает она.

Педагог считает, что учитель должен взять инициативу в свои руки: честно и откровенно проговорить, что происходит в стране. Романенко говорит, что не надо скрывать, что вы не эксперт и не можете компетентно объяснить все политические аспекты.

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"Ситуация новая для нашей страны, и сейчас тяжело каждому комментировать и давать какие-то прогнозы. Ставьте смело и безэмоционально перед фактом, но опираясь только на официальные источники. Когда ваши ученики поднимают подобные темы, проведите занятия по медиагигиене. Разберите, какие источники можно считать проверенными, а какие нет. Объясните, почему нельзя доверять всей информации в социальных сетях", - рассказывает она.

Своим опытом также поделились Ирина Шевченко, педагог из Донецкой области, основательница детской медиа-группы "Скрепка". В 2014 году она должна была проводить подобные беседы со своими воспитанниками, ведь вопрос: "Что будет с нами дальше?" было самым горячим для маленьких горловчан.

"Для учителя поднимать и отвечать на такие вопросы – очень трудно. Однако не сделать этого нельзя. Все разговоры надо однозначно переводить в обсуждение правого поля и ни в коем случае не высказывать своего эмоционального отношения к происходящему. Единственное, по моему мнению, на чем нужно действительно делать акцент – это на том, что в любом случае мы остаемся гражданами Украины... Пока у нас есть украинское свидетельство о рождении, пока в кармане паспорт с тризубом, мы должны следовать ее законам... В таких случаях, как сейчас, ребенку нужно объяснить, что каждая страна должна себя защищать, и Украина себя защищает. Хоть для нас это и новый опыт, для мировой истории – нет", - рассказала Шевченко.

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