Военное положение в Украине: Супрун объяснила, как будут работать больницы

Супрун отметила, что в медучреждениях все жители будут получать лечение без изменений.

Доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи на время действия военного положения в Украине остаются неизменными.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, Министерство здравоохранения Украины вместе с Министерством обороны приняли совместный приказ, чтобы все защитники украинских границ и национальной безопасности при необходимости могли своевременно получить необходимую медицинскую помощь. Он гарантирует своевременное лечение защитников, в том числе в условиях военного положения.

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Супрун объяснила, что в каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, при необходимости готовых предоставить необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь защитникам. Это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты разного профиля Национальной академии медицинских наук. В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию, а после получения медицинской помощи — военно-врачебную экспертизу.

Список медицинских учреждений в каждой области можно посмотреть по этой ссылке.

И.о. главы Минздрава отметила, что в этих заведениях все гражданские жители будут получать лечение без изменений. В то же время в них есть резерв профильных коек для приема военных, запасы лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови и ее препаратов. Одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять 10-15 военных.

"По потребности учреждения здравоохранения будут усилены специалистами необходимой квалификации. В регионах могут создаваться рабочие группы, которые в частности будут помогать организовывать процесс своевременной госпитализации и выписки военных и правоохранителей", - добавила Супрун.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" сроком на 30 суток на территориях нескольких областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украино-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.