Супрун объяснила, чем полезен популярный среди украинцев зимний напиток

Какао способно уменьшать воспаление, нормализовать уровень холестерина и сахара в крови.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что правильно приготовленное какао полезно для здоровья.

Какао — хороший источник белков, калия и цинка, а также клетчатки, железа, магния, фосфора и других питательных веществ, пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Поэтому и.о. главы Минздрава перечислила полезные свойства какао:

1. Помогает предотвращать болезни сердца и сосудов - способно уменьшать воспаление, нормализовать уровень холестерина и сахара в крови.

2. Какао обладает антиоксидантным действием - оно содержит соединения, способные улавливать и гасить свободные радикалы. У какао это полифенолы.

3. Способно улучшать когнитивные навыки - полифенолы, которые содержит какао, могут снизить риск развития нейродегенеративных процессов. Благодаря увеличению эластичности сосудов, в частности улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.

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4. Какао не провоцирует появление акне, вопреки бытующему мнению, наоборот, антиоксиданты какао эффективно защищают кожу от чрезмерного ультрафиолета и предотвращают старение, если регулярно есть какао или добавлять его в маски для лица.

Также Супрун рассказала, как потреблять какао, чтобы получить максимальную пользу для здоровья:

1. Выбирайте качественное какао, в котором нет сухого молока, сахара или иных примесей.

2. Какао можно употреблять не только как напиток. Его можно также добавлять в каши и пудинги, смузи, домашние конфеты и энергетические батончики из бананов, фиников и орехов.

3. Европейская организация по пищевой безопасности советует есть каждый день по крайней мере 2,5 грамма какао-порошка или 10 граммов черного несладкого шоколада.

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