Как помочь ребенку справиться со стрессом во время военного положения в Украине: советы психолога

Сегодня, 26 ноября, в 16:00, ВР рассмотрит введение военного положения в Украине из-за агрессии РФ возле Керченского пролива.

Сейчас страна находится в ожидании введения военного положения. После тарана, обстрела и захвата украинских кораблей в Керченском проливе российскими военными, СНБО Украины рекомендовала ввести в стране особое положение на 60 дней. Верховная Рада рассмотрит этот вопрос 26 ноября в 16:00 на экстренном заседании.

В такой ситуации нужно понимать, как бороться со стрессом. Особенно, когда речь идет не о взрослых. Детский и семейный психолог Светлана Ройз на своей странице в Facebook дала советы, как родителям максимально сохранять спокойствие самим и помочь справиться с напряжением детям.

"Я писала этот материал – как говорить с детьми о терроризме – несколько лет назад. Сейчас контекст другой. Но важные действия и наши реакции и в случае введения военного положения – неизменны. (Ребенку мы можем сказать: “В нашей стране беда. И сейчас огромное количество взрослых думают и делают все возможное, чтобы мы были в безопасности”). Акцент в разговорах с детьми – на безопасности", - отмечает психолог.

Базовая потребность любого человека – потребность в безопасности. Только чувствуя безопасность, ребенок позволяет себе исследовать мир, отдаляться от родителей, взрослеть. Выбить опору – ощущение безопасности – значит лишить человека жизненности. Разница взрослого и ребенка – сила и опыт, реакций, действий. Возможность осознанного выбора этих реакций и действий.

Мы не можем повлиять на мир – мы можем повлиять на себя в мире и на то, какую мы формируем проекцию во внутреннем мире своего ребенка. Мы столкнулись с тем, что в современном мире, к сожалению, есть только иллюзия безопасности, но мы можем стать безопасной опорой в жизни ребенка. Важно, чтобы во внешней нестабильности была хотя бы наша внутренняя стабильность.

При любых сложных событиях и темах ребенок пытается на нас положиться. Важно, чтобы мы смогли справиться со своей тревогой и вместить в себя напряжение ребенка. Внутренние слова и образ: я справлюсь, я взрослый, я размером от земли и до неба и широкий, как океан – очень большой, – могут стать помощником.

Теракт – это всегда неожиданность. Это всегда травматизация. Любое действие, что имеет угрозу жизни, целостности, безопасности, влияет на все наши внутренние структуры – тело, эмоции, самооценку... Теракт призван выбить нашу привычную и рациональную опору и спровоцировать панику, ступор или агрессию и месть.

В это время мы, увы, не осознаем, что происходит. Все панические вкиди рассчитаны на это, все теракты провоцируют в нас состояние травматизации – постоянное напряжение и чувство тревоги и паники. Если мы знаем, что это осознанные действия – наша задача лишить террористов удовольствия – не спровоцировать. Всеми силами сохранить ощущение стабильности.

Чем меньше ребенок, тем меньше информации

Любой ребенок любого возраста находится в контакте с чувствами взрослого. Даже если мы ничего не говорим, но волнуемся, ребенок “втягивается” в нашу воронку. Чем активнее эмоции, тем важнее рационализация – объяснение.

Ребенку до двух лет можно просто говорить (даже мысленно) “Я с тобой. Ты в безопасности. Я справлюсь. Я могу позаботиться о тебе и о себе”. Ребенку важно занимать или хотя бы прикасаться к телу, важно, чтобы ножки ребенка и спинка чувствовали опору.

Ребенку до 10 лет можно сказать: “Мама / папа расстроились, потому что узнали новости. Далеко (важно дистанцировать ребенка от события) несколько (важно определить количество) людей, которые очень злятся, сделали другим больно. (Они поступили плохо, повредив, разрушив, сделав больно). Сейчас много людей заботятся и исправляют то, что можно исправить. Очень жаль пострадавших ... Мы можем о них подумать,(помолиться, пожелать чего-то доброго, поставить свечу, положить цветы). Но мы в безопасности. Папа и мама рядом с тобой. Мы о тебе заботимся и будем заботиться”.

Очень важный акцент: от того, что в мире есть группа жестоких людей, сам мир не плох. И большинству людей можно доверять.

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Конечно, если ребенок совсем не задает вопросов, мы ограничиваемся короткой фразой. Если ребенок задала вопрос – коротко отвечаем, ожидая следующего вопроса.

Отвечать на вопросы ребенка обязательно. Если ответа у нас нет, его важно вместе со старшим ребенком искать в интернете, в авторитетных знакомых. Говорить можно только из состояния своей взрослой стабильности. Ребенку любого возраста опасно узнавать о трагедии из телевизионных новостей. Граница между фантазийной (экранной) жизнью и объективной реальностью размыта. Многие дети переносят все, что видят на экране, в свой внутренний мир. Для них это может быть запредельными нагрузками.

Сложная тема – повод поговорить

Поговорить о том, что делать в экстремальных ситуациях, повод уточнить: знает ли ребенок, помнит ли свои фамилию, адрес, телефон.

Слова, которые важно слышать ребенку:

Сейчас мы в безопасности. Я и многие люди сделаем все, чтобы мы были в безопасности.

У всех своя судьба и своя жизнь. Я верю в твою и нашу счастливую и добрую судьбу.

Плохих людей гораздо меньше, чем хороших. Давай вспомним тех, кто тебя любит, и тех, кто о тебе заботится.

Важные действия:

Если есть возможность действий – подумать, какая помощь, посильные действия-возможности есть в этой ситуации.

Играть. Лимбическая система мозга – активная во время страха и игры. Пусть у детей там будет игра.

Занимать: каждый раз обнимая ребенка, мы создаем вокруг него дополнительные границы безопасности.

Позволить, если это необходимо, проявить напряжение телесно – побегать, попрыгать, покричать.

Рисовать и раскрашивать мандалы (рисовать в кругах), описывать ладошки, стопы, все тело, разрисовывать раскраски с широкими пределами – все это помогает возвращать ощущения границ.

Выбирать материалы, над которыми можно чувствовать контроль – пластилин, глина, хлебный мякиш, кинетический песок, тесто, рисовать масляной пастелью или восковыми мелками.

Использовать обривну аппликацию (руками рвать цветную бумагу на мелкие кусочки и из этих кусочков при помощи клея-карандаша делать коллаж).

Рисовать масляной пастелью на темной бумаге.

Прыгать, массировать ножки.

Делать дыхательные упражнения (выдох длиннее вдоха) – свисток, флейта, мыльные пузыри, шарики.

Рисовать – мастерить домики, делать существ с домиками на спинках (например, улиток), играть со спичечными коробками.

Фантазировать – рисовать, моделировать, создавать мысленный волшебный безопасный мир.

Если сейчас нет возможности трансформировать страх, создать для него сейф – сундук, папку. Нарисовать, положить в “надежное место”, крепко-крепко закрыть. (Это дает временную передышку от страха).

Создавать образ Хранителя (чего-то большего, чем просто человек), Ангела, волшебного-проводника, Собаку и тому подобное.

Говорить искренне.

Играть с водой. Представлять воду, водное пространство, наблюдать, как бурные волны трансформируются в барашки, рисовать водное пространство (пусть этот рисунок будет динамичным – начинаем с сильных волн, которые постепенно успокаиваются, держать руки под водой, постепенно уменьшая нажим, барабанить по воде ладонями, снижая интенсивность).

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Утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход российская сторона заранее была проинформирована в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В ВМС сообщили, что малый БРК "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый БРК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предложить ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента на сегодня, 26 ноября, в 16:00, из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива.