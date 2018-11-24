В страну уже пришел грипп и другие инфекции: украинцам дали советы по борьбе с заболеваниями

Против гриппа единственная защита - это вакцинация, которую надо обновлять каждый год, утверждают эксперты.

На Харьковщине уже зафиксирован первый случай сезонного заболевания гриппом, а настоящей массированной атаки сразу тремя различными штаммами врачи ожидают примерно через месяц.

Другие ОРВИ, активная циркуляция которых началась еще в октябре, стремительно распространяются, говорится в сюжете ТСН.

Эти болезни украинцы часто не считают инфекциями и принимают за банальную простуду. "Почти уверена, что это не вирусное, не грипп, это перепады температуры. Курточку накинул – не застегнул", - говорит Дарья. Противопростудный рецепт ее мамы – это каша из лимона, имбиря, меда, которая разводится в кипятке и пьется 5-6 раз в день. "Чувствуешь, что твои микробы просто не выдерживают", - говорит больная. Если же ухудшится или слабость затянется, только тогда Дарья обещает пойти к врачу.

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Константина прижало и он услышал диагноз: трахеит. Мужчина начал кашлять еще две недели назад и ждал, что пройдет. Медики же предупреждают, что кашель, насморк, чихание, физическая слабость, усталость – это первые признаки простуды. И они часто толкают украинцев к самолечению разрекламированными препаратами с сомнительной эффективностью, которые врачи называют словом "фуфломицин". Хуже может быть разве что самостоятельное глотание антибиотиков. "Антибиотики действуют на бактериальную флору. Это бактерии. А простуда – это вирусное. Антибиотики ослабляют организм, они убивают и плохие, и хорошие микроорганизмы, которые там живут", - объясняет семейный врач Екатерина Лысенко. Кроме того, неизлечимая простуда будет прогрессировать, человек нанесет себе дополнительного вреда.

Не советуют специалисты пить жаропонижающие, пока термометр показывает меньше 38,5 градусов, чтобы не мешать организму бороться с инфекцией. Важно постоянно пополнять запас жидкости, которую тело теряет с потом. "Листья черной смородины - и пьем чай для того, чтобы черная смородина повышала или держала иммунитет, чтобы он не ослаблялся", - говорит травовед Наталья Земная. В общем и традиционная, и народная медицина советуют не лечить, а предотвращать болезни, а следовательно, держать иммунитет крепким, чтобы он не пропускал инфекции. Его залог – здоровый сон, отдых и правильное питание.

"Иммунитет зависит от того, как работает пищеварительная система. Чтобы тонизировать желудок и пищеварительную систему, у нас есть капуста. Салат из свежей капусты или из квашеной мы употребляем ежедневно, а к салату из капусты добавляем лучок", - объясняет Земная.

Против гриппа единственная защита - это вакцинация, которую надо обновлять каждый год. В центре общественного здравоохранения настаивают, что это очень важно, поскольку вирус провоцирует осложнения, вроде пневмонии или менингита, которые могут привести даже к летальным исходам.

В прошлом году было семь таких случаев, а в этом году уже сделали прививки более 80 тысяч украинцев. Однако это не спасает от сотен мелких сезонных вирусов. Золотое правило зимнего сезона: простудился – сиди дома. И дело не только в том, что нагрузками можно довести себя от состояния легкого недомогания до серьезной болезни, но и потому, что жертвами недуга друга станут все вокруг.