Супрун напугала курильщиков страшной болезнью

Первый совет Супрун, чтобы избежать рака легких, - не курить.

Рак легких занимает лидирующую позицию среди онкологических заболеваний в мире. Высокая заболеваемость на него наблюдается и в Украине.

На ранних стадиях этот вид рака чаще всего протекает бессимптомно, в то же время на начальных стадиях лечение является наиболее эффективным, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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"Чаще всего от рака легких умирают курильщики. Люди, которые курят сигареты, в 15-30 раз чаще получают рак легких или умирают от этой болезни, чем люди, которые не курят. Чем дольше и чаще вы курите, тем выше риски. Вредны в этом случае не только сигареты, но и сигары и трубки. Пассивные курильщики также попадают в зону риска", - говорится в ее сообщении.

Поэтому первый совет Супрун, чтобы избежать рака легких - не курить. Если курите или недавно бросили эту вредную привычку, говорит она, стоит проходить обследование и консультироваться с врачом.

1. Основной метод такой диагностики — рентгенологическое исследование, котороепоможет выявить проблему на ранней стадии.

2. Рак легких можно определить с помощью КТ исследования (компьютерная томография).

"Данные исследований свидетельствуют, что КТ может быть эффективным методом для обнаружения рака легких. В частности, на основе этих данных могут быть внесены изменения к рекомендациям по выявлению болезни", - говорит Супрун.

Кроме того, рак легких могут спровоцировать загрязненный воздух и окружающая среда.

Ранее ученые выяснили, что запрет на курение в общественных местах не только защищает пассивных курильщиков от развития рака легких, но и заметно снижает средний уровень «верхнего» артериального давления.