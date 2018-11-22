За 4 года число выпускников медучреждений уменьшилось вдвое - Богомолец

По сравнению с набором 2014/2015 года в медицинских колледжах количество бюджетников сократилось с 8,4 тысячи до 4,1 тысячи человек.

В течение последних четырех лет количество выпускников медицинских учебных заведений в Украине уменьшилось вдвое.

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

«За 4 года в Украине вдвое сократилось количество выпускников медицинских учреждений... Ситуацию с подготовкой медсестер, акушерок, фельдшеров и других специалистов они называют катастрофической. Так, по сравнению с набором 2014/2015 года в медицинских колледжах практически вдвое сократилось количество студентов: бюджетников — с 8406 до 4141, контрактников — с 9006 до 5117 человек», - написала она.

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Среди главных причин Богомолец назвала низкую мотивацию к обучению у студентов, маленькие зарплаты медработников, повышение стоимости обучения для контрактников из-за постоянной инфляции и роста стоимости коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что абитуриенты, которые будут иметь намерение вступить в медицинские университеты в 2019 году, нужно будет также сдавать ВНО по математике или физике на выбор.