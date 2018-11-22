Супрун нещадно раскритиковала один из "методов" диагностики

Метод иридодиагностики считается потенциально опасным, ведь тратятся средства и время пациентов и ставятся неправильные диагнозы.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала об одном из псевдометодов диагностики — иридодиагностику.

По утверждению иридодиагностов, каждая часть тела связана с соответствующей зоной на радужной оболочке глаза. И если какой-то орган или часть тела "дает сбой", это отображается на глазу человека, напомнила Супрун на своей странице в Facebook.

"Однако, известно, что структура радужки формируется во время внутриутробного развития и фактически не меняется в течение жизни. А визуальные проявления, которые "диагносты" замечают на глазу, могут возникнуть из-за повреждения капилляра или же может иметь место визуальное проявление болезни глаза. Но эти изменения никаким образом не связаны с болезнями других систем организма", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Читайте такжеУкраинцы стали чаще болеть из-за работы и увольняться (видео)

Исследования, в которых пытались доказать хотя бы какую-то действенность этого метода, показали совершенно противоположное:

1. Неправильный диагноз. В одном из исследований иридодиагносты обследовали людей с болезнью почек. В результате болезнь диагностировали у 88% здоровых людей, а 74% действительно больных оказались вроде бы здоровы.

2. Еще в одном исследовании, которое касалось онкологических болезней, иридодиагност обследовал 110 пациентов, у 68 из которых был диагностирован рак. После применения псевдометода из всех пациентов, больных раком, были определены, а скорее всего угаданы, только три диагноза.

3. Противоречивые диагнозы. Еще в одном исследовании проводили обследование людей с болезнями мочевого пузыря. Несколько иридодиагностов установили не только неверные диагнозы, но и даже противоречивые между собой.

4. Диагнозы не соответствуют действительности. Обзор имеющихся исследований по иридодиагностике, опубликованный еще в 2000 году, указывает, что этот метод вообще не имеет эффективности. В частности, его можно считать потенциально опасным, ведь тратятся средства и время пациентов и ставятся неправильные диагнозы.