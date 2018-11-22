Четверть украинцев не увидели изменений после заключения договора с врачом – опрос

76% тех, кто уже заключил соглашение с семейным врачом, довольны им, только 6% выразили недовольство, 18% затруднились с оценками. 22% респондентов вообще не были у врача после подписания контракта.

56% опрошенных украинцев заявили, что уже выбрали своего врача и подписали с ним договор, из них 25% отметили, что не увидели никаких изменений после заключения договора.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в октябре 2018 года.

Отмечается, что 31% респондентов оценивают уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине как высокий (в июне таких было 39%). Зато 51% имеют противоположное мнение (в июне - 54%). Относительно лучше оценивают компетентность врачей на западе страны, при этом в этих же областях почти четверть респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. Также более высокие оценки профессионализма врачей давали те, у кого в семье есть медики, или те, кто лично знает своего семейного врача.

«Почти две трети заявили о том, что знают своего семейного врача или терапевта, 32% - не знают. Относительно высокий уровень осведомленности наблюдается на западе, в сельской местности, среди женщин и людей старшего возраста», - говорится в материалах опроса.

Кроме того, более 80% слышали о национальной программе «Врач для каждой семьи». 56% заявили, что уже выбрали своего врача и подписали с ним договор (в июне - 36%), 42% сказали, что этого еще не сделали. Высокий уровень мобилизации в подписании договоров с семейным терапевтом наблюдается в западных и восточных регионах, среди женщин и старших по возрасту опрошенных.

76% тех, кто уже заключил соглашение с семейным врачом, довольны им, и только 6% выразили недовольство. 18% затруднились с оценками.

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Треть опрошенных среди изменений, которые они заметили после заключения контракта с семейным терапевтом, отметили, что врач был к ним более внимательным и вежливым. 13% отметили, что было легче попасть на прием, 9% сказали, что они получили бесплатные препараты у врача, по 8% заявили, что увидели лучшие условия приема (ремонт, современное оборудование и т.п.) или же, что они получили направление на бесплатные лабораторные тесты. С другой стороны, 25% отметили, что не увидели никаких изменений после заключения договора, а еще 22% вообще не были у врача после подписания контракта.

Согласно результатам опроса, 66% украинцев заявили, что слышали о программе «Доступные лекарства», по которой в аптеках предоставляются бесплатные препараты пациентам с хроническими заболеваниями, такими как диабет II типа, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальная астма. 33% ничего не знают о ней. Высокий уровень осведомленности наблюдается среди жителей юго-восточных регионов, женщин и старших по возрасту респондентов.

19% отметили, что лично, или же их близкие родственники (муж / жена, дети, бабушки / дедушки, братья / сестры и т.д.) участвовали в программе «Доступные лекарства» (больше всего таких среди старших по возрасту, женщин и тех, у кого в семье есть медики). Зато 78% сказали, что не участвовали в этой инициативе. Почти половина тех, кто принял участие в программе «Доступные лекарства», заявили, что она является успешной. С другой стороны, 39% придерживаются противоположного мнения. 63% отметили, что в рамках этой программы они довольны территориальной доступностью аптек, участвующих в этой инициативе (32% - не довольны). 57% выразили удовлетворенность наличием медицинских препаратов в аптеках (39% - не удовлетворены), 50% сказали, что довольны качеством медицинских препаратов (41% - не довольны).

Опрос проведен социологической группой «Рейтинг» 8-21 октября 2018 года методом формализованного интервью (face-to-face) среди населения Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,8%.