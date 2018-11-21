Украинцы стали чаще болеть из-за работы и увольняться (видео)

Украинцы поделились секретами рабочего "долголетие".

Украинцы стали чаще увольняться, потому что болеют из-за работы.

Работать нельзя уволиться. Где в этом предложении ставить запятую и менять ли работу, если не устраивают условия труда? Рекрутеры говорят, украинцы стали больше увольняться, потому что чаще стали болеть именно из-за работы, говорится в сюжете ТСН.

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Журналисты разбирались, что может стать причиной увольнения и что важно делать, чтобы не потерять работу и не иметь проблем со здоровьем.

По данным ученых, треть жизни люди проводят на работе. Неудобные, тяжелые условия труда и связанные с этим проблемы со здоровьем - сейчас одна из главных причин увольнения.

Врачи говорят, что чаще всего выгорание происходит в тех профессиях, где есть много общения и ответственность за действия других людей - это менеджеры, врачи, учителя, журналисты.

Ранее и.о главы Минздрава Ульяна Супрун назвала главного "убийцу" офисных работников.