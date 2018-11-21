Одесские ученые и фармацевты получили наивысшую государственную премию за разработку важных лекарств

За разработку лекарств коллектив ученых и научных сотрудников фармкомпании получил наивысшую государственную премию

Государственную премию в области науки и техники за разработку лекарств получил коллектив ученых одесского Физико-химического института имени А.В.Богатского и фармацевтической компании «Интерхим"

В ходе церемония в Большом конференц-зале Национальной академии наук Украины премию получили доктор биологических наук, заведующий отделом института Николай Головенко; доктор химических наук Виктор Павловский; доктор химических наук, ведущий научный сотрудник института Алла Егорова; доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник института Тамара Карасева; генеральный директор компании "Интерхим" Анатолий Редер; его заместитель Дмитрий Позигун; директор по производству Игорь Стельмах.

Действующие вещества, которые стали основами для лекарственных препаратов, разрабатывали в одесском научном центре с 1980-х годов. На его основе трех молекул фармацевтическая компания "Интерхим" разработала технологию производства и выпустила на рынок за транквилизатор "Гидазепам", снотворное "Левана" и антивирусный препарат "Амиксин".

Министр образования и науки Лиля Гриневич, вручая премию, отметила, что очень важно, что украинский бизнес смотрит на украинскую науку и находит возможности для совместного развития в собственной стране.

"Очень важно то, что премию получили те, кто разрабатывает инновационные препараты. И эти препараты спасают жизни людей", - отметила Л.Гриневич.

В свою очередь лауреат премии Дмитрий Позигун считает, что награда является признанием заслуг научного коллектива и коллектива "Интерхима".

"Это премия для тех, кто разрабатывает новые лекарства и тех, кто доводит это до людей, до народа. Для меня лично, это выдающееся событие, потому что такое происходит раз в жизни и это действительно ставит нас на один уровень с теми учеными, которые внесли вклад в развитие науки и технологий нашей страны", - отметил Дмитрий Позигун.