Скандальную главу Государственной лекарственной службы уволили
14:28, 21 ноября 2018Страна
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По словам Супрун, действия Гудзь подрывали национальную безопасность страны.
Гудзь уволили / фото УНИАН
Кабмин уволил руководителя Госслужбы Наталья Гудзь, которую ранее отстранили от работы.
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Об этом на своей странице в Twitter сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
"Гудзь противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Безосновательные запреты не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны", - подчеркнула Супрун.
Как сообщалось, ранее правительство отстранило от должности главу Гослекслужбы Наталью Гудзь за необоснованное введение запрета на различные вакцины.
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