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Скандальную главу Государственной лекарственной службы уволили

14:28, 21 ноября 2018
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Гудзь уволили / фото УНИАН

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Об этом на своей странице в Twitter сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Гудзь противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Безосновательные запреты не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны", - подчеркнула Супрун.

Как сообщалось, ранее правительство отстранило от должности главу Гослекслужбы Наталью Гудзь за необоснованное введение запрета на различные вакцины.

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Теги: #увольнение#Супрун