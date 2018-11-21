Скандальную главу Государственной лекарственной службы уволили

По словам Супрун, действия Гудзь подрывали национальную безопасность страны.

Кабмин уволил руководителя Госслужбы Наталья Гудзь, которую ранее отстранили от работы.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Гудзь противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Безосновательные запреты не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны", - подчеркнула Супрун.

Как сообщалось, ранее правительство отстранило от должности главу Гослекслужбы Наталью Гудзь за необоснованное введение запрета на различные вакцины.