После ряда громких случаев в Украине психологи объяснили, почему родители-педофилы снимают издевательства над детьми (видео)

За последний год в Украине произошли три громких дела с родителями, которые продавали порно со своими детьми.

Все педофилы - травмированные люди. Вероятно, когда-то с ними случилось то же, что сейчас они делают с детьми. Так просто психологи объяснили желание взрослых людей снимать на видео разврат со своими же потомками.

А вот полиция о причинах не очень переживает, а просто контролирует Интернет. Теперь порно не перекинешь покупателям через анонимные сети. За последний год - три громкие раскрытые дела, и еще десятки менее заметных. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Июнь, Кривой Рог. От правоохранителей Австралии поступает сигнал, что в одной из квартир кто-то снимает порнографию с 4-летней девочкой и продает за электронную валюту. Киберполиция выясняет: над дочерью издеваются молодые супруги. Выходцы из Азербайджана насилуют ребенка и снимают видео.

Сейчас маленькой девочкой занимаются органы опеки, а родителей могут изолировать от мира на 12 лет. Вот только до суда дело еще не дошло, в полиции обещают, что это произойдет в следующем месяце, после завершения всех экспертиз.

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Еще один громкий случай произошел в Бердичеве. Полиция задержала 27-летнего отца, который развращал своего ребенка, когда ему было только три месяца. Он снимал свои действия на мобильный и распространял через российские интернет-ресурсы за деньги. Мама не знала. Папочка сейчас в СИЗО. Его вряд ли отпустят, говорят в полиции, даже если он окажется психом.

"Есть проблема с психическим здоровьем этого фигуранта. И проводится экспертиза, которая покажет, был ли он вменяем на момент совершения преступления, или нет", - говорит заместитель руководителя Департамента киберполиции Украины Виталий Чубаевский.

Кіберполиция возбудила десятки дел за распространение порно с малолетними. Но тех, где своих же детей эксплуатировали родители, только три за год. Самое свеже ЧП – в Фастове. Что заставляет горе-предков зарабатывать на издевательствах над потомками, знает психолог. Оказывается, заработки для извращенцев – не главное.

"Однозначно мы говорим о людях, которые перенесли травму. Возможно, в раннем детстве. Каждый человек стремится где-то реализоваться. И если он не может реализоваться как специалист в какой-то отрасли, он все равно продолжает поиск. Вполне возможно такое видение: вот так я реализуюсь", - говорит психолог Татьяна Груша.

О преступлении в Кривом Роге украинских правоохранителей предупредили австралийские коллеги. Киберполиция работает со всеми зарубежными ведомствами. И предупреждает: через какой бы таинственный сервер вы не продавали своих детей, вас найдут в любой точке планеты.