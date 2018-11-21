За неделю в Украине корью заболели 1,9 тысячи человек – Минздрав
В Украине корью за последнюю неделю заболели 1 тыс. 855 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.
«Так, за последнюю неделю корью заболели 1 тыс. 855 человек - 548 взрослых и 1 тыс. 307 детей (на 10% больше, чем на прошлой неделе)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что единственный способ остановить вспышку кори - это вакцинация.
В Минздраве уверяют, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации.
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«Министерство здравоохранения Украины призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок, и как можно скорее вакцинироваться, если вы пропустили плановую вакцинацию. Прививка - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости», - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Минздраве заявили, что рост уровня заболеваемости корью в Украине наблюдается с середины сентября.
По словам гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Владимира Курпиты, это сезонный, прогнозируемый рост, и добавил, что вспышка кори продолжается во всей Европе.