За неделю в Украине корью заболели 1,9 тысячи человек – Минздрав

Заболеваемость корью в Украине продолжает расти, констатируют медики.

В Украине корью за последнюю неделю заболели 1 тыс. 855 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

«Так, за последнюю неделю корью заболели 1 тыс. 855 человек - 548 взрослых и 1 тыс. 307 детей (на 10% больше, чем на прошлой неделе)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что единственный способ остановить вспышку кори - это вакцинация.

В Минздраве уверяют, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

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«Министерство здравоохранения Украины призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок, и как можно скорее вакцинироваться, если вы пропустили плановую вакцинацию. Прививка - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Минздраве заявили, что рост уровня заболеваемости корью в Украине наблюдается с середины сентября.

По словам гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Владимира Курпиты, это сезонный, прогнозируемый рост, и добавил, что вспышка кори продолжается во всей Европе.