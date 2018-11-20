Названы самые распространенные страхи в сексе

Секс — это территория взаимного наслаждения. И она — безгранична. Но помните — внутри границ — согласие, подчеркнула психолог.

Названы несколько наиболее распространенных страхов, связанных с сексом.

За всеми страхами в сексе стоит или детская травма, или неправильное сексуальное воспитание, или неумение коммуницировать, пишет для ТСН психолог Наталья Подлесная.

1. Страх манипуляций. Сексом манипулировали всегда, так как он связан с наслаждением. И многие люди боятся, что их влечение будет использовано другим человеком для достижения собственных целей. "Вдруг попадется коварная интриганка и моя жизнь полетит к чертям?"

2. Страх матримониальных отношений или их отсутствия. Мужчина боится, что придется потом жениться, если он поведет себя в сексе раскованно и расслабленно. Женщина, наоборот, что на ней не женятся, если она поведет себя в сексе расслабленно и расковано.

3. Страх боли. Иногда сексуальное наслаждение стоит на самой границе с болью. И многие люди боятся перейти эту границу. Это действительно возможно — испытать боль, если не образовываться сексуально, не использовать правильно подобранные лубриканты и сексуальные игрушки.

4. Страх позора. Кто-то боится, что он будет недостаточно техничным, хуже, чем предыдущий любовник/порноактриса. А еще люди до сих пор боятся опозориться при использовании нетрадиционного секса и даже нетрадиционных поз, потому что бабушка говорила, что "хорошие девочки и мальчики писю не сосут и не лижут".

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5. Страх продемонстрировать свою фигуру, свою негибкость, свой запах, свои половые органы. Это страх, связанный с неуверенностью в своей природной красоте. "У меня маленький член", "у меня слишком большой живот" или "у меня слишком маленькая грудь" думают многие люди, которые считают, что размер какого-то органа или части тела действительно имеет значение для наслаждения.

6. Страх заразиться заболеваниями, передающимися сексуальным путем. Процент людей, думающих о СПИДе или венерических заболеваниях при классическом сексе — очень невысок. А при анальном, например — высок. Это правильно, потому что при анальном сексе без подготовки и защиты появляются микротрещины пениса и ануса, из-за которых вероятность заразиться выше.

7. Страх ответственности за свои действия. Все нетрадиционное кажется более безответственным, чем традиция. Это давно известный феномен даже вне сексуальных отношений.

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