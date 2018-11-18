Медики объяснили, вреден ли кальян (видео)

В кальяне медики насчитали в разы больше токсинов, чем в сигаретах.

В Украине растет количество сторонников затянуться ароматным дымом вместо традиционных сигарет. Сейчас во многих заведениях кальян – это уже обычный пункт меню.

Об опасности кальянного дыма предостерегают медики, говорится в сюжете ТСН.

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"Самые главные токсины – это канцерогенные вещества, так называемые бензпирены, например, формальдегид, целые комплексы соединений, которые содержатся в сигаретах, но именно в кальянах их в десятки раз больше", - говорят они.

Но главная преграда в борьбе с курением – это несовершенство "бездымного" закона, который приняли еще шесть лет назад. "Пока не работает закон, поскольку Госпотребслужба не имеет полномочий, ссылаясь на определенные коллизии в законодательстве, проверять, выходить на проверки жалоб граждан", - пояснил представитель Минздрава Владислав Забанацький.

Ранее медики предупреждали, что один кальян по губительным действием на организм приравнивается к выкуриванию пачки сигарет.