В оккупированной Керчи сообщают о массовом отравлении студентов лицея – 15 человек в больнице

В инфекционном отделении местной больницы находятся 14 детей и один взрослый, работник пищеблока.

Учащиеся лицея искусств в оккупированной Керчи пострадали от острой кишечной инфекции, в больнице находятся 15 человек.

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Об этом сообщает местный ресурс Kerch.FM, ссылаясь на местный потренадзор.

Отмечается, что накануне, 15 ноября, потренадзор получил из детской больницы извещение об острой кишечной инфекции неизвестной этиологии (ротавирус).

В настоящий момент в инфекционном отделении больницы находится 14 детей и один взрослый, работник пищеблока. Два человека находятся на амбулаторном лечении.

В лицей прибыли специалисты потребнадзора и комиссия из оккупированного Симферополя. В учебном заведении взяли все необходимые пробы.

Отмечается, что сегодня и в понедельник лицей не работает.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.