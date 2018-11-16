Супрун добавила перца: рассказала все о пряностях

Супрун отметила, что пряности не являются лекарством. Несмотря на их пользу, пока не существует клинических доказательств успешного использования приправ непосредственно для лечения.

С давних времен люди используют пряности — травы, семена, корни растений с яркими ароматом и вкусом, добавляя их в различные блюда.

Они не только добавляют вкуса, но и улучшают пищеварение и в целом имеют большую пользу для организма, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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Так как пряности действуют на наш организм:

1. Влияют на пищеварение и набор веса - например, перец чили и куркумин имеют положительное влияние на бактерии кишечника и как следствие — способность похудеть.

2. Действуют на мозг и ощущения - от некоторых специй нам может становиться холодно или жарко (например, мяты, чилийского перца).

3. Могут вызвать эйфорию - жгучесть некоторых пряностей запускает в мозге систему защиты — выделение эндорфинов, нейромедиаторов удовольствия. Именно поэтому острая пища у ее ценителей может вызвать радость и даже привыкание. Ванилин, одна из главных специй сладостей, помогает нам чувствовать себя счастливыми и расслабленными.

4. Пряности способствуют длительному сохранению пищи и имеют антимикробные свойства - черный перец, розмарин, тимьян и другие пряности способны сдерживать рост микроорганизмов. Поэтому некоторые специи могут иметь противопростудное действие.

5. Имеют антиоксидантное действие - полезными в этом плане могут быть паприка, сушеные томаты, орегано, розмарин, кориандр, корица и куркумин.

"Одновременно с пряностями следует быть осторожными. Лучше не добавлять их в больших количествах в еду, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если же добавляете пряности — будьте внимательны, какие именно", - подытожила Супрун.

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