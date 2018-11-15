Как предотвратить сахарный диабет: Супрун дала пять советов

В 80% случаев диабет 2 типа можно предотвратить.

В Украине почти 1,3 миллиона человек живут с диабетом. Кроме генетических факторов, на развитие болезни влияет образ жизни — малоподвижность, несбалансированное питание, наличие избыточного веса и вредных привычек.

Вместе с тем много людей не знают о болезни. Например, 50% случаев диабета 2 типа остаются недиагностированными. Человек может иметь болезнь и не знать об этом много лет. Именно поэтому важно регулярно тестировать кровь на уровень сахара и внимательно следить за своим организмом, чтобы как можно быстрее предотвратить болезни, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что диабет 1 типа предотвратить нельзя, в отличие от 2 типа. Поэтому Супрун дала несколько советов, как избежать этой болезни:

1. Сбалансировано питайтесь - уменьшайте потребление или вообще откажитесь от сахара и предварительно обработанных продуктов питания. Увеличивайте потребление клетчатки — овощей и фруктов. Выбирайте воду, кофе или чай вместо сока, содовой и других напитков с высоким содержанием сахара.

2. Поддерживайте здоровый вес

Избыточный вес, особенно в области талии (абдоминальный жир) — это признак резистентности к инсулину, что обуславливает развитие переддиабетического состояния.

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3. Будьте физически активны

Согласно рекомендациям, для того, чтобы получать максимальную пользу для здоровья, следует еженедельно уделять 150 минут аэробным упражнениям умеренной интенсивности или 75 минут интенсивной. Если нет времени на занятия — используйте любую возможность подвигаться.

4. Не курите

У курильщиков на 30-40% чаще обнаруживают диабет 2 типа, чем у людей, которые не курят.

5. Регулярно посещайте своего семейного врача

Повышенный уровень сахара в крови — один из ранних симптомов диабета. При наличии симптомов врач направит вас на анализы для определения этого показателя.

Ранее в Минздраве заявили, что в Украине почти 1,3 млн человек имеют хроническое заболевание сахарный диабет.