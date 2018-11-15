Супрун наглядно показала "войну" бактерий против антибиотиков (видео)

Ульяна Супрун объяснила, к чему приводит нерациональное использование антибиотиков.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун показала видео от "Платформы" об антибиотиках и главной проблеме, касающейся устойчивости бактерий к ним.

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Ролик она опубликовала на своей странице в Facebook. "Безответственное употребление лекарств пациентами, неконтролируемое использование антибиотиков в сельском хозяйстве и готовность врачей выписывать их даже без необходимости и должного контроля приема пациентами — все это приносит непоправимый вред каждому жителю планеты", - подчеркнула Супрун.

Она отметила, что эволюция микробов может продолжаться непрерывно, с ней будет увеличиваться и их резистентность к лекарствам. А нерациональное использование антибиотиков очень усугубляет данную проблему.

Ранее Супрун пояснила, что устойчивость к антибиотикам развивается, когда вследствие применения антибиотиков бактерия становится нечувствительной к антибиотикам.