В Киев прибыл борт с ранеными бойцами, есть "тяжелые" (фото)

По словам волонтера, среди раненых есть воины в тяжелом состоянии.

В военный клинический госпиталь в Киеве прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

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"В Киеве снова борт с ранеными воинами! Люди, сделайте репост, пожалуйста, есть воины в тяжелом состоянии. Я также прошу помогать СМИ, это очень важно! За прошедшие две недели много раненых и есть погибшие. Война не заканчивается, и это беда!", — написала она.

Как сообщал УНИАН, в военный клинический госпиталь в Киеве постоянно отправляют раненых бойцов с Донбасса.