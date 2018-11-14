В Киев прибыл борт с ранеными бойцами, есть "тяжелые" (фото)
12:33, 14 ноября 2018Страна
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По словам волонтера, среди раненых есть воины в тяжелом состоянии.
Среди воинов есть "тяжелые" / фото facebook.com/nataliya.vetvitskaya
В военный клинический госпиталь в Киеве прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.
Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.
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"В Киеве снова борт с ранеными воинами! Люди, сделайте репост, пожалуйста, есть воины в тяжелом состоянии. Я также прошу помогать СМИ, это очень важно! За прошедшие две недели много раненых и есть погибшие. Война не заканчивается, и это беда!", — написала она.
Как сообщал УНИАН, в военный клинический госпиталь в Киеве постоянно отправляют раненых бойцов с Донбасса.
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