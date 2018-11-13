Помогает похудеть и защищает от диабета: Супрун назвала чрезвычайно полезный продукт
Люди, регулярно употребляющие бобовые, имеют на треть ниже риски появления диабета 2-го типа.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Ученые выяснили, что употребление чечевицы минимум три раза в неделю имеет наиболее высокий показатель в предотвращении диабета.
Поэтому Супрун объяснила, почему стоит регулярно употреблять бобовые:
- это - хороший источник питательных веществ, белков, клетчатки и аминокислот; в бобовых есть калий, магний, фолиевая кислота, а также клетчатка. В одной порции готовых бобов (примерно половина чашки) содержится около 115-125 калорий и около 10 граммов белков;
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- способствуют снижению веса - в одном из исследований было обнаружено, что потребление 1 чашки бобовых в день в течение 3-х месяцев помогает снизить вес и уменьшить объем талии, нормализовать уровень сахара в крови и снизить уровень холестерина;
- помогают нормализовать давление - бобовые в ежедневном рационе существенно способствуют снижению давления;
- помогают контролировать уровень холестерина - бобовые содержат большое количество клетчатки, особенно вязкой растворимой клетчатки, которая обладает способностью связывать молекулы, связанные с холестерином.
"Если вы до этого не потребляли много бобовых — стоит увеличивать их количество в рационе постепенно. Из-за высокого содержания клетчатки они способны вызвать вздутие и боль в животе", - добавила и.о. главы Минздрава.