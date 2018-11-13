цей матеріал доступний українською

Помогает похудеть и защищает от диабета: Супрун назвала чрезвычайно полезный продукт

12:17, 13 ноября 2018
Страна
689 0
Супрун советует кушать бобовые / фото yaskravaklumba.com.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Ученые выяснили, что употребление чечевицы минимум три раза в неделю имеет наиболее высокий показатель в предотвращении диабета.

Поэтому Супрун объяснила, почему стоит регулярно употреблять бобовые:

- это - хороший источник питательных веществ, белков, клетчатки и аминокислот; в бобовых есть калий, магний, фолиевая кислота, а также клетчатка. В одной порции готовых бобов (примерно половина чашки) содержится около 115-125 калорий и около 10 граммов белков;

Читайте такжеСупрун рассказала, можно ли употреблять молочные продукты при непереносимости лактозы

- способствуют снижению веса - в одном из исследований было обнаружено, что потребление 1 чашки бобовых в день в течение 3-х месяцев помогает снизить вес и уменьшить объем талии, нормализовать уровень сахара в крови и снизить уровень холестерина;

- помогают нормализовать давление - бобовые в ежедневном рационе существенно способствуют снижению давления;

- помогают контролировать уровень холестерина - бобовые содержат большое количество клетчатки, особенно вязкой растворимой клетчатки, которая обладает способностью связывать молекулы, связанные с холестерином.

"Если вы до этого не потребляли много бобовых — стоит увеличивать их количество в рационе постепенно. Из-за высокого содержания клетчатки они способны вызвать вздутие и боль в животе", - добавила и.о. главы Минздрава.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Супрун#Минздрав