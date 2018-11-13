Каждые 20 секунд умирает один ребенок: Супрун объяснила, как защититься от опасного заболевания

Пневмония является причиной смертей около 16% детей в возрасте до 5 лет во всем мире.

Кашель, тяжелое дыхание, высокая температура - одни из симптомов пневмонии, которая каждые 20 секунд уносит жизнь одного ребенка на планете.

Поэтому и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун напомнила простые шаги, чтобы предотвратить развитие пневмонии у своего ребенка или у себя.

Диагноз "пневмония" ставит врач. Во время пневмонии наблюдается втяжение грудной клетки, когда во время вдоха западает нижняя часть грудной клетки (у здорового человека грудная клетка в это время расширяется); учащенное дыхание; свистящие хрипы (чаще при вирусных инфекциях).

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"Первым шагом для защиты ребенка должна стать плановая вакцинация. В Украине безвозмездно можно получить качественные и эффективные вакцины от Hib-инфекции (гемофильной палочки типа Б), кори (в составе комбинированной вакцины КПК от кори, паротита, краснухи) и коклюша (в составе комбинированной вакцины АКДС от дифтерии, столбняка, коклюша)", - подчеркнула Супрун.

Кроме того, по ее словам, для укрепления иммунной системы важную роль играет полноценное питание. Младенцам необходимо получать грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни.

"Важную роль в защите детей и взрослых играют условия жилья — чистота в доме, проветривание помещения и отсутствие табачного дыма", - добавила Супрун.

Пневмония — это острое воспаление легких, которое могут вызвать вирусы, бактерии и грибки. Во время болезни в альвеолах легких накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода.