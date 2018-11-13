Орегано и горячий душ: 5 небанальных способов уберечься от простуды (видео)

На улице холодает, и простудиться становится намного легче.

Предлагаем 5 небанальных способов, как уберечься от простуды.

Орегано

Специя орегано является мощным антисептическим средством. При простуде полезно делать ингаляции с несколькими каплями масла орегано.

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Горячая еда

Любая горячая жидкая пища облегчает симптомы простуды. Это может быть бульон, обычный суп или просто чашка чая.

Аскорбиновая кислота

Если вы чувствуете симптомы простуды, стоит "подпитать" иммунитет витамином С. Для этого следует употреблять аскорбиновую кислоту.

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Горячий душ

Приятный горячий душ поможет избавиться от насморка. Кроме того, влажность затрудняет распространение вируса в воздухе.

Красный перец

Противопростудные свойства красного перца были открыты еще в Древней Индии. Он расширяет сосуды и имеет сильные антисептические свойства.