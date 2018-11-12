Названа главная опасность антибиотиков
Украинцам объяснили, что во время гриппа неэффективно и даже опасно лечиться антибиотиками.
Антибиотики действуют на бактерии, а грипп вызывают вирусы, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.
Устойчивость к антибиотикам (антибиотикорезистентность) развивается, когда в результате применения антибиотиков бактерия становится нечувствительной к антибиотикам.
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"В результате люди умирают от пневмонии, туберкулеза и других болезней, вызванных бактериями, только потому, что бактерия не реагирует на антибиотики, которые должны ее уничтожить", - пояснили в Министерстве здравоохранения.
Поэтому в Минздраве дали рекомендации по употреблению антибиотиков:
- не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача;
- не прерывайте лечение, проходите полный курс антибиотиков, даже если вам стало лучше;
- никогда не используйте антибиотики, которые остались после приема курса;
- никогда не делитесь антибиотиками с друзьями, родственниками, знакомыми.
Ранее Супрун напомнила, что в лечении простуды неэффективны антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и поедание витаминов.