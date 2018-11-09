Супрун объяснила, чем вредны свалки для здоровья людей

По словам Супрун, особенно опасно проживать на территории вблизи свалок.

По данным Всемирного банка, ежегодно человечество производит более 2 млрд тонн мусора в день, что составляет в среднем около 800 г на одного человека. Более того, эксперты прогнозируют, что с современными темпами продуцирования отходов, их количество может возрасти почти до 3,5 млрд тонн до 2050 года. Отходы гниют на свалках, загрязняют океаны и разрушают экосистемы. Конечно, это имеет негативное влияние и на наше здоровье.

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Об этом в Facebook рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, особенно опасно проживать на территории вблизи свалок. В одном из исследований было обнаружено, что такое “соседство” повышает риски появления респираторных болезней и даже рака легких. Вредное воздействие могут иметь газы, которые испаряются со свалки, и много токсичных веществ, которые загрязняют воздух и окружающие территории.

"В большинстве стран с низким уровнем дохода, свыше 90% мусор просто гниет на свалках или сжигается. Такое обращение с ним становится причиной распространения инфекционных болезней, а также повышает риски появления респираторных заболеваний, особенно у детей и людей пожилого возраста", - написала Супрун.

Она отметила, что во время открытого сжигания отходов могут выделяться токсичные вещества - диоксин и фуран. Их связывают с высокими рисками поражения легких, нервной системы, почек и печени и даже появлением некоторых видов рака.

"В то же время мусор и отходы можно использовать разумно. Во многих странах мира давно задумались над тем, как избежать превращения планеты в большую свалку и сохранять здоровье населения. Мусор перерабатывается в ресурсы, которые можно использовать снова, из него даже производят энергию", - отметила Супрун.

"Конечно, обращение с мусором - это не только дело каждого. Для того, чтобы оно не наносило вреда окружающей среде, государство должно создавать благоприятные и комфортные условия, чтобы каждый мог его правильно утилизировать", - подчеркнула Супрун.

"Большое количество мусора - проблема глобального масштаба. Впрочем ее решение требует локальных усилий. Каждый может хотя бы попробовать сортировать мусор или же пытаться производить его меньше", - подытожила Супрун.