НАПК внесло предписание Супрун из-за ректора медакадемии Харькова

По данным НАПК, ректор академии, получив информацию от четырех заведующих кафедрами о работающих в их прямом подчинении близких им лиц и о возникновении обусловленного этими обстоятельствами потенциального конфликта интересов, не принял никаких мер.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписания ректору Харьковской медицинской академии последипломного образования Александру Хвисюку, а также исполняющему обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун относительно нарушений в деятельности ректора.

Как сообщили на сайте НАПК, соответствующие решения были приняты на заседании Нацагентства.

"Установлено, что ректор академии, получив информацию от четырех заведующих кафедрами о работающих в их прямом подчинении близких им лиц и о возникновении обусловленного этими обстоятельствами потенциального конфликта интересов, не принял мер для урегулирования конфликта интересов у подчиненных лиц", - говорится в сообщении.

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В НАПК отмечают, что такие действия ректора являются нарушением требований ч.3 и ч.4 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

"Национальное агентство требует от и.о. министра здравоохранения провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности, а от ректора академии - принять меры для урегулирования потенциального конфликта интересов у соответствующих заведующих кафедрами", - добавили в НАПК.

Кроме того, Нацагентство составило и направило в суд 2 протокола по ч.1 и ч.2 ст.172-7 КУоАП в отношении депутата Херсонского городского совета Юрия Климентенко в связи с нарушением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Так, депутат на заседании одной из постоянных комиссий совета не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и проголосовал за подготовку проектов решений и вынесение на рассмотрение сессии городского совета, среди которых было и решение о продаже земельного участка его жене.