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Рада отклонила законопроект о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины

10:59, 08 ноября 2018
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Законопроект считается отклоненным / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект в первом чтении проголосовали лишь 126 народных депутатов из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого депутаты не смогли ни направить законопроект в профильный комитет для подготовки на повторное первое чтение, ни вернуть его субъекту законодательной инициативы на доработку.

Таким образом, законопроект считается отклоненным.

Законопроект, в частности, определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения граждан Украины и других лиц, находящихся на ее территории, первичной медицинской помощи, устанавливает основы функционирования и развития семейной медицины.

Устанавливается, что на территории Украины каждый гражданин Украины и другие лица, находящиеся на ее территории, имеют право на первичную медицинскую помощь, оказываемую на принципах семейной медицины в соответствии с этим законом.

Также государство гарантирует бесплатное предоставление первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения, с которыми главный распорядитель бюджетных средств заключил договор о медицинском обслуживании населения.

Иностранцы и лица без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, а также физические лица, взятые под стражу или которым назначено наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются первичной медицинской помощи в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

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Первичная медицинская помощь по видам делится на первичную доврачебную медицинскую помощь, первичную врачебную медицинскую помощь и первичную специализированную медицинскую помощь.

Субъектами первичной медицинской помощи является учреждения здравоохранения и их структурные (обособленные) подразделения независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, обеспечивающие организацию и предоставление населению первичной медицинской помощи; специалисты первичной медицинской помощи, осуществляющие хозяйственную деятельность по медицинской практике как физические лица-предприниматели и которые могут находиться в гражданско-правовых отношениях с учреждениями здравоохранения, обеспечивающими организацию и предоставление населению первичной медицинской помощи.

Субъекты первичной медицинской помощи обязаны, в частности, бесплатно предоставлять соответствующую неотложную медицинскую помощь гражданам в случае несчастного случая и других экстремальных ситуациях.

Эти субъекты подлежат аккредитации и получают лицензию на осуществление медицинской практики в соответствии с законодательством.

По решению органа местного самоуправления или органа местной исполнительной власти (исполнительного органа объединенной территориальной общины в соответствии с соглашением о сотрудничестве территориальных общин) в соответствии с законодательством создается Центр первичной медицинской помощи, который является субъектом первичной медицинской помощи.

Такой центр создается для оказания первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины из расчета 15-20 тысяч человек взрослого и детского населения.

Нормативы нагрузки на специалистов семейной медицины устанавливаются с учетом потребностей, численности, возрастного состава и плотности населения, заболеваемости и смертности на соответствующей территории, а также других показателей, характеризующих здоровье населения.

Общие нормативы нагрузки на специалистов семейной медицины составляют: 1400-1500 человек взрослого и детского населения в городе и 1100-1200 человек взрослого и детского населения в сельской местности.

Финансирование первичной медицинской помощи осуществляется за счет государственного бюджета Украины и местных бюджетов, фондов медицинского и социального страхования, благотворительных фондов, других средств физических и юридических лиц и любых других источников, не запрещенных законодательством.

Среди прочего, устанавливается, что подготовка специалистов первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины на средства государственного бюджета Украины осуществляется по государственному заказу.

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Теги: #Рада#законопроект