Супрун рассказала, можно ли употреблять молочные продукты при непереносимости лактозы

На сегодня около 75% взрослого населения имеют пониженную способность переваривать лактозу во взрослом возрасте.

Молоко и молочные продукты - это то, что есть в нашем рационе с рождения, это достаточно привычная для нас еда. В то же время существует много мифов и утверждений относительно пользы и вреда молока, и в целом о его естественности для организма человека.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Некоторые исследования указывают, что полезная мутация, которая дала нам возможность без проблем потреблять молоко, состоялась, с точки зрения эволюции, относительно недавно - примерно в период одомашнивания коров и коз. С того времени молоко стало важной составляющей рациона - как хороший источник питательных веществ, кальция и витамина D.

"Молоко содержит молочный сахар - лактозу, и для его расщепления и дальнейшего усвоения необходимо вырабатывать фермент лактазу. Этот фермент расщепляет дисахарид на моносахара, которые всасываются в кишечнике и усваиваются нашим организмом. Если такая схема в организме не срабатывает - сахар не всасывается и достается микроорганизмам нашей микробиоты. Они потребляют лактозу и образуют большое количество газов, что является классическим симптомом при непереносимости лактозы", - рассказала Супрун.

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Выработка лактазы происходит у всех млекопитающих в раннем возрасте, в то же время ее активность с возрастом часто снижается. Поэтому “восприятие” молока и молочных продуктов происходит у всех людей по-разному.

На сегодня около 75% взрослого населения имеют пониженную способность переваривать лактозу во взрослом возрасте. Картина также отличается и глобально - лактозное неприятие характерно для более чем 90% жителей североамериканского континента и Китая, а на севере Европы - люди переваривают ее лучше.

Если же вы имеете проблемы с усвоением лактозы, эксперты советуют отдавать предпочтение молочным продуктам без лактозы (продукты почти не отличить на вкус, но безлактозные могут быть немного дороже), а также употреблять мало молочных продуктов, но регулярно.

В исследовании Американского национального института здоровья указано, что если употреблять за один прием пищи не более 12 г лактозы (примерно 1 чашка молока, 2 чашки йогурта), то симптомы лактозной недостаточности будут минимальные, или не будут наблюдаться.

В некоторых исследованиях указано, что если есть непереносимость лактозы, имеет смысл в умеренных количествах, но часто употреблять кисломолочные продукты, содержащие живые лактобациллы и бифидобактерии. Ведь именно они способны перерабатывать лактозу с минимальным газообразованием.

Людям, не имеющим проблем с непереносимостью лактозы, все равно стоит помнить, что следует соблюдать умеренность при потреблении продуктов из молока, особенно, с высокой жирностью.

Существуют разные рекомендации относительно употребления молочных продуктов. Мировые организации в области питания рекомендуют употребление 2-3 порций молочных продуктов в день (одна порция, в данном случае, приравнивается к примерно стакану жидкого продукта, или 40 г - для твердого сыра).

"Молочные продукты можно и нужно употреблять, но они не должны быть основой рациона. Если вы испытываете дискомфорт после употребления таких продуктов - проконсультируйтесь со своим врачом", - подытожила Супрун.

Напомним, ранее Ульяна Супрун объяснила украинцам, почему не стоит отказываться от углеводов.