Эксперты дали советы, как не набрать лишних кило осенью и зимой (видео)

Психологи же говорят, что мы едим много, чтобы компенсировать недостаток общения.

Накануне зимы организм требует еды, а повышенный аппетит ставит перед важным вопросом о наборе веса.

Чем унять сезонную страсть и не поправиться при этом, говорится в сюжете ТСН.

Диетолог советует согреваться чаем. И это вообще универсальный рецепт, когда наступает холод: хочешь есть – пей. "Теплые напитки, травяные чаи, чаи со специями. Рекомендуется включать в рацион теплые супы", - говорит специалист.

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Набирать два-три килограмма осенью перед зимой – это нормально, потому определенную квоту калорий человек будет отдавать на обогрев в мороз. Организм об этом знает и готовится, но задача мозга – не дать телу слишком подготовиться.

Чтобы утолить предзимний голод, нужны специи и сезонные овощи с фруктами – апельсины, грейпфруты, яблоки, топинамбур, морковь, тыква, свекла. И опять таки – жидкость, которой все надо разбавлять между приемами пищи. А когда уже невмоготу устоять перед жирной и сладкой пищей, стоит проверить, не хватает ли организму витамина Д.

Психологи же говорят, что мы едим много, чтобы компенсировать недостаток общения. "Еда выполняет определенную социальную функцию. А зимой, как известно, мы меньше гуляем и меньше находимся на улице", - объясняет знаток человеческого поведения.

Поэтому здесь кроется еще один рецепт сохранения фигуры – чаще устраивать прогулки на свежем улице с друзьями. И немножко употреблять сухого вина – меньше 100 грамм. Тогда весной не будет проблемой "встретить" себя в зеркале накануне пляжного сезона.

Раньше опытный врач-диетолог Оксана Скиталинская назвала самые полезные продукты для работы мозга.