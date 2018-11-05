Супрун объяснила украинцам, почему не стоит отказываться от углеводов

Углеводы являются необходимым компонентом нашего рациона, который дает организму энергию и силы.

Сейчас много людей переходят на диеты с низким содержанием углеводов ради уменьшения веса и предотвращения некоторых видов заболеваний.

Полезно ли это, объяснила на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Она отметила, что углеводы бывают простые — обычный сахар (в пирожных, конфетах), фруктоза и сахароза (в фруктах и овощах), лактоза (в молочных продуктах). И сложные — это крахмал. Сложные углеводы есть в картофеле, хлебе, рисе, макаронах и крупах.

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"Вредят простые углеводы — в добавленном сахаре (который в сладостях или тот, который мы сами добавляем в блюда). Они вызывают сильные колебания глюкозы в крови. Когда ее слишком много, то выделяется гормон инсулин, и тогда глюкоза покидает кровоток, откладывается в печени, мышцах и жировой ткани в виде запасов - гликогена и жира", - подчеркнула Супрун.

Именно поэтому, заявила она, важно следить за уровнем потребления таких сахаров. Средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 граммов.

"Также, если заниматься физическими нагрузками незадолго до поедания сладкого или после, то больше сахара поглотят именно мышцы и меньше жира образуется на внутренних органах", - добавила исполняющая обязанности главы Минздрава.

Она подчеркнула, что никакие диетические рекомендации не советуют полного отказа от углеводов, а ограничения касаются только добавленных сахаров. Фрукты, которые являются источником простых сахаров, крахмалистые овощи, бобовые, цельнозерновые злаки рекомендуют как основу рациона.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрушила наиболее распространенные мифы об употреблении фруктов.