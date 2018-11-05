В Украине разгорелся скандал: в частной клинике детям кололи контрабандную вакцину (видео)

После огласки клиника заняла позицию, что родители пришли со своей вакциной.

Клиника, где три десятка мам из столицы и одна из Львова сделали прививку контрабандой, сейчас вновь зовет пациентов на вакцинацию. Но общения на камеру и даже без нее руководство избегает.

И причина этой игры в прятки - далеко не совесть. А уголовная ответственность. Речь идет об откровенной фальсификации, говорится в сюжете ТСН.

Даже если вы попросили в частной клинике все сертификаты соответствия, это не значит, что они настоящие. Так же сделала и Ольга Воробей, когда привела на прививку своего 7-летнего сына.

"Проверяли сертификаты, клиника, конечно, нам их показала. И сейчас я нахожусь как на пороховой бочке, не зная, будет ли мой ребенок защищен", - отмечает она.

Частная клиника даже кичилась этими подделками в сети. Но когда липу обнаружили, попытались от этих мам откреститься.

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"Клиника заняла позицию, что мы пришли со своей вакциной, извините, за что я тогда заплатила 1600 гривен", - рассказывает адвокат инициативной группы мам Лина Черноус.

Впрочем, женщины сохранили все коробочки и чеки о предоставлении услуг. У них даже есть свой адвокат - они собираются подавать в суд.

Но самое ужасное, что это уже не первый случай. Для государственных учреждений препараты централизованно закупает ЮНИСЕФ. Ответственные клиники ждут официальных поставок. А вот нечистым на руку частникам легче наживаться на вас в период дефицита за контрабанду. В конце этого лета Гослекслужба уже запрещала к использованию комбинированную вакцину "Пентаксим". Она нелегально попала в аптеку через Россию. И вот в сентябре уже другой запрет - две серии "Инфанрикса".

Впрочем, пока единого реестра обращения лекарств нет, контрабандное окно остается открытым. А поэтому прежде чем прививать ребенка в частном кабинете, проверьте хотя бы, не запрещена ли эта серия вакцины в Украине. Это можно легко сделать через компьютер на сайте Гослекслужбы или смартфон.