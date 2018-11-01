За неделю в Украине корью заболели 1319 людей

Самые высокие показатели заболеваемости корью и связанной с ней смертностью – в тех областях, где самый низкий уровень вакцинации.

За последнюю неделю в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания корью, сообщают в Министерстве здравоохранения. По данным ведомства, с начала года корью заболели более 35 тыс. людей.

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В Минздраве утверждают, что самые высокие показатели заболеваемости корью и связанной с ней смертностью – в тех областях, где самый низкий уровень вакцинации.

В министерстве напомнили, что в Украине имеются более 700 тыс. доз вакцины от кори, паротита и столбняка. В частности, 17 октября Украина получила 392 тыс. доз вакцины, закупленных при содействии Детского фонда ЮНИСЕФ.

Как сообщал УНИАН, 29 октября от осложнений вследствие кори на Закарпатье умер 12-летний мальчик.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, обнародованном в августе 2018 года, Украина занимает одно из первых мест в антирейтинге стран Европы по количеству заболеваний корью.

Корь – это заразное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска.