Кабмин утвердил Военно-медицинскую доктрину

Решение принято без обсуждения.

Кабинет министров утвердил Военно-медицинскую доктрину Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства.

При этом решение принято без обсуждения.

В пресс-службе Министерства обороны уточнили, что принятый документ определяет цели, принципы, организационные основы системы военного здравоохранения, полномочия и ответственность за её реализацию, финансовое и ресурсное обеспечение, научное сопровождение военного здравоохранения, решение проблем военной медицины, а главное - ответственность государства и органов исполнительной власти за развитие системы военного здравоохранения и обеспечение её возможностей в военное время.

Предусмотрено, что решение правительства позволит объединить усилия военного и гражданского здравоохранения на основе единого медицинского пространства с целью улучшения состояния медицинского обеспечения защитников, которые сегодня отстаивают суверенитет и территориальную целостность государства.

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Доктрина определяет, что для нужд медицинских служб и гражданского здравоохранения государством обеспечивается производство и поставки необходимого перечня и количества отечественного медицинского оборудования, имущества и техники, лекарственных и профилактических средств, создание и содержание стратегического запаса в соответствии с утвержденной номенклатурой.

«С принятием Военно-медицинской доктрины будут введены единые подходы к организации предоставления медицинской помощи военнослужащим, их лечению и реабилитации. Доктрина станет основой для упорядочения ведомственных руководящих документов по медицинскому обеспечению, будет способствовать улучшению материально-технического оснащения военно-медицинских служб, создаст предпосылки для дальнейшего развития системы военного здравоохранения и формирования единого медицинского пространства», - заявили в Минобороны.

Кроме того, будет обеспечено введение международных стандартов, принципов и политики медицинского обеспечения войск НАТО путем учета их требований в национальном законодательстве по вопросам охраны здоровья военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2015 года Кабмин согласовал Военно-медицинскую доктрину и передал её на рассмотрение президенту Украины Петру Порошенко.

По словам Председателя Военно-гражданского координационного штаба медицинской помощи, заместителя министра обороны Юрия Гусева, доктрина рассматривалась Офисом связи НАТО, были высказаны определенные замечания и предложения, которые учтены.