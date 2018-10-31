Антибиотики не помогут: Супрун рассказала, как лечить простуду

Болея на сезонную простуду или грипп, лучший способ помочь организму — облегчить симптомы.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что в лечении простуды неэффективны антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и поедание витаминов.

Поэтому на своей странице в Facebook она объяснила, чем же тогда лечиться в случае гриппа или простуды:

1. Врач может выписать противовирусные препараты, их ни в коем случае не стоит назначать самим себе.

2.Когда простуда или грипп вызваны или осложнены бактериальной инфекцией, врач может назначить антибиотики, но только после сдачи анализов.

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Обычно, болея на сезонную простуду или грипп, лучший способ помочь организму — облегчить симптомы.

Супрун дала несколько советов, которые помогут справиться с болезнью и предотвратить осложнения:

1. Оставайтесь дома - нужен спокойный режим, когда можно полежать, поспать и набраться сил для борьбы с болезнью. К тому же, велик риск, что вы передадите вирус другим.

2. При температуре 38,5 и выше — примите жаропонижающие препараты.

3. Пейте достаточно жидкости - воду и чай можно разнообразить малиной, которая содержит флавоноиды и витамин С - они помогают бороться с болезнью.

4. Питайтесь полезно - овощи и фрукты как никогда нужны вашему организму во время болезни.

5. Проветривайте помещение - регулярное проветривание + влажная уборка помогут легче переносить грипп и простуду.

Ранее Супрун рассказала, как работает так называемый коллективный иммунитет при различном уровне охвата населения вакцинацией.