Печальная статистика: половина отравлений поддельным алкоголем в Украине заканчивается смертью

В целом за последние три года зарегистрировали 166 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, и 85 из них были смертельными.

Половина зафиксированных случаев отравления фальсифицированным алкоголем за три последних года закончилась смертью – такие статистические данные приводит Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как ранее отметили в проекте открытых данных Opendatabot, Госпродпотребслужба зафиксировала 150 случаев отравления фальсифицированным алкоголем в 2016 году, и 73 из них имели летальные последствия. В 2017 году в результате шести случаев отравлений погибли трое людей. Об этом сообщает "Радио свобода".

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На запрос Радио Свобода в Госпродпотребслужбе подтвердили эти цифры и уточнили, что с начала 2018 года зафиксировали десять случаев отравления фальсифицированными алкогольными напитками, и девять из них закончились смертельно.

В целом за последние три года зарегистрировали 166 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, и 85 из них были смертельными, заключают в Госпродпотребслужбе.

В мае 2018 года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о смерти шестерых человек от употребления суррогатного алкоголя.