В Минздраве рассказали, сколько нужно денег для модернизации системы скорой помощи

Замглавы Минздрава отметил, что в следующем году модернизация будет проведена в Киеве и пяти областях.

На полную модернизацию системы неотложной медицинской помощи необходимо 10 миллиардов гривень, при выделенном дополнительном 1 миллиарде в рамках всей медицинской реформы в Украине.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

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"Необходимо около 10 [миллиардов гривень] для всей страны на полную модернизацию [системы скорой помощи]. Не только авто, но начиная от вызова: диспетчерская служба, обучение, протоколы диспетчеризации (это то, как диспетчер должен себя вести). Второе - это обучение врачей, оснащение их машин, поднятие врачам зарплат и, конечно, сами автомобили", - рассказал он.

Ковтонюк отметил, что в следующем году модернизация будет проведена в Киеве и пяти областях: Донецкой, Полтавской, Тернопольской, Одесской и Винницкой.

Ранее УНИАН сообщал, что в стране продолжается ре­­форма экстренной медпомощи — Минздрав готовится к запуску электронной системы для неотложек "Централь 103". В перспективе она объединит все украинские оперативно-дис­­петчерские службы (ОДС) в единый ресурс, что позволит быстро обмениваться данными о принятых вызовах.