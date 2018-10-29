"Дело сфабриковано": родственники умершего от кори мальчика рассказали, как проходило его лечение (видео)

Родители говорят, что все анализы переписаны, а дело - сфабриковано.

В субботу, 27 октября, в областной детской больнице в городе Мукачево Закарпатской области умер 12-летний парень.

Главный врач детской областной больницы Роман Шницер отметил, что предварительно у ребенка диагностировали корь, передает Mukachevo.net.

"Антибиотик, гормоны и анальгин с димедролом. Потом начали спазмироваться сосуды в ногах, он жаловался на то, что от этих уколов ему было плохо. Ноги занемели, ему было холодно в ноги. Он попытался встать, но не смог удержаться на ногах. Никто ничего не делал, так ургентно, чтобы быстро это было. Мы привезли его около 07:00 часов, а умер он около 15:00 часов", - рассказывает сестра погибшего мальчика Анжелика Кампов.

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До этого мальчика неделю лечили под наблюдением врача областной детской больницы, в заведении уверяют, состояние мальчика не было тяжелым, врач действовал согласно инструкциям. Последний раз на приеме у врача парень был в среду. Обнаружив характерную сыпь на коже, диагностировали корь, но продолжили лечение дома, потому что он был в удовлетворительном состоянии.

"Врач имеет лицензию на частную практику как педиатр, это один из лучших врачей области. По состоянию на то время, когда его видел Аркадий Владимирович, ребенок был в удовлетворительном состоянии. Если бы ребенок был в среднем или тяжелом состоянии, ее бы однозначно госпитализировал в отделение", - говорит главный врач детской областной больницы Роман Шницер.

Родители отмечают, что постоянно держали связь с врачами, работая за границей. Как только узнали об ухудшении — вернулись.

"Не может так быть, чтобы ребенок пошел в больницу своим ходом в 7 часов, а уже в 3 умер. Нам говорили, что все анализы хорошие, что у него рентген чистый, вчера на суде было, что рентген уже нехороший, анализы плохие, - отметила мать мальчика, а отец добавил. - При изъятии истории из больницы мы обнаружили, что анализы все переписаны и все дело сфабриковано".