Супрун рассказала, как "коллективный иммунитет" остановит распространение опасных инфекций
Исполняющий обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как работает так называемый коллективный иммунитет при разном уровне охвата населения вакцинацией.
Вакцины останавливают распространение опасных инфекций, написала Супрун на странице в Facebook.
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"Когда в обществе вакцинировано 90% или больше, образованный вакцинацией иммунитет останавливает развитие болезни, или облегчает ее течение и предотвращает распространение инфекции. В частности коллективный иммунитет защищает младенцев, невакцинированных людей или лиц с ослабленной иммунной системой", - говорится в сообщении.
По ее словам, избегать вакцинации в современном мире означает идти вопреки научному прогрессу и здравому смыслу. "Ведь вакцины показали свою действенность уже неоднократно. Полтора столетия иммунизации от оспы окончательно искоренили эту болезнь еще в 1980 году. А в 2018 ожидается полная победа над полиомиелитом. Это все благодаря вакцинам", - подчеркнула и.о. министра.
Супрун отметила, что вакцинация позволяет сократить потребление антибиотиков и тем самым предотвращает развитие множественной устойчивости к ним у бактерий.
Как сообщал УНИАН, ранее Супрун заявила, что вакцинация украинцев является вопросом национальной безопасности. По ее словам, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций, не только со стороны антивакцинаторов, но и российского оккупанта, что распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации.