Супрун рассказала, как "коллективный иммунитет" остановит распространение опасных инфекций

По словам Супрун, избегать вакцинации в современном мире означает идти вопреки научному прогрессу и здравому смыслу.

Исполняющий обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как работает так называемый коллективный иммунитет при разном уровне охвата населения вакцинацией.

Вакцины останавливают распространение опасных инфекций, написала Супрун на странице в Facebook.

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"Когда в обществе вакцинировано 90% или больше, образованный вакцинацией иммунитет останавливает развитие болезни, или облегчает ее течение и предотвращает распространение инфекции. В частности коллективный иммунитет защищает младенцев, невакцинированных людей или лиц с ослабленной иммунной системой", - говорится в сообщении.

По ее словам, избегать вакцинации в современном мире означает идти вопреки научному прогрессу и здравому смыслу. "Ведь вакцины показали свою действенность уже неоднократно. Полтора столетия иммунизации от оспы окончательно искоренили эту болезнь еще в 1980 году. А в 2018 ожидается полная победа над полиомиелитом. Это все благодаря вакцинам", - подчеркнула и.о. министра.

Супрун отметила, что вакцинация позволяет сократить потребление антибиотиков и тем самым предотвращает развитие множественной устойчивости к ним у бактерий.

Как сообщал УНИАН, ранее Супрун заявила, что вакцинация украинцев является вопросом национальной безопасности. По ее словам, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций, не только со стороны антивакцинаторов, но и российского оккупанта, что распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации.