Диетолог назвала безопасную для здоровья дозу алкоголя

При этом эксперт категорически не рекомендует согреваться алкоголем в период наступления холодов.

Украинцам, которые заботятся о своем здоровье, следует полностью отказаться от употребления крепкого алкоголя. Исключение можно сделать для вина, однако норму человек должен высчитать, исходя из своего веса.

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Об этом рассказала диетолог Галина Незговорова, передает «Обозреватель». По ее словам, крепкие алкогольные напитки - слишком большая нагрузка для печени.

"Что касается алкоголя, мы можем позволить очень небольшое количество, и это должно быть вино. Например, если это качественное вино, белое или красное, это должно быть примерно два грамма на килограмм нормального веса. И не больше", - подчеркнула диетолог.

"Это при отсутствии хронических заболеваний. Если есть, не дай Бог, болезни сердечно-сосудистой системы, следует подумать 10 раз, надо ли употреблять алкоголь", - добавила она.

Эксперт также категорически не рекомендует согреваться алкоголем в период наступления холодов.

"При перепадах температуры, когда человек употребляет алкоголь, а потом еще и пытается согреться, нередко можно попасть в реанимацию с ухудшением самочувствия и здоровья", - пояснила она.