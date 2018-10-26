Разрушительница мифов Супрун объяснила разницу в лечении гриппа и простуды

Глава Минздрава дала советы по эффективной профилактики заболеваний.

Простуда - это обычное состояние организма, которое переживают тысячи людей, особенно в осенне-зимний период года.

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Об этом написала на своей странице в Facebook исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам. Что касается препаратов, которые уменьшают боль в горле и облегчают кашель, - за границей такие лекарства не применяют, поскольку они не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго облегчают состояние больного", - отметила она.

В то же время, добавила Супрун, симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с температурой до 40 градусов, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом - в таком случае нужно сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

По словам главы Минздрава, для борьбы с простудой у иммунной системы есть достаточно ресурсов.

Кроме этого она посоветовала украинцам вакцинироваться от гриппа, поскольку одна прививка защищает на протяжении всего сезона и поможет сформировать иммунитет против вируса.

"Соблюдайте правила личной гигиены - часто и тщательно мойте руки. Всегда проветривайте помещение и по возможности проводите больше времени на свежем воздухе. Сбалансировано питайтесь, полноценно спите и оставайтесь физически активными", - посоветовала Супрун для профилактики болезней.

Кроме этого чиновница призвала людей оставаться дома, если заболели, чтобы защитить себя от осложнений и не передавать инфекцию другим.

"Создайте своему организму условия, чтобы он мог бороться с вирусом - соблюдайте постельный режим без лишних нагрузок, пейте побольше жидкости, снижать температуру тела (если она выше 38,5 градуса). В международных протоколах при лечении ОРВИ в первую очередь советуют принимать парацетамол (для снижения температуры) в сочетании с ибупрофеном", - подчеркнула Супрун, отметив, что не стоит покупать лекарства без назначения врача.