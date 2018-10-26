Чистка языка: так ли это важно в индивидуальной гигиене рта?

Знали ли Вы, что неприятный запах изо рта может также быть причиной неправильной чистки языка? Почему этому нужно уделять более пристальное внимание?

Может ли недостаток чистки языка вызывать неприятный запах изо рта?

Знали ли Вы, что неприятный запах изо рта может также быть причиной неправильной чистки языка? Почему этому нужно уделять более пристальное внимание?

Физиология языка

Речь и помощь в жевании – это две самые важные функции языка. Поверхность языка – гладкая и не глубокая, поэтому создается впечатление, что налет на такой поверхности просто не может накапливаться, однако, такая поверхность состоит из крошечных сосочков, между которыми собираются бактерии, мертвые клетки эпителия и частицы пищи. На основе данной консистенции образуется тонкий слой бело-прозрачной слизи. Именно этот слой вызывает неприятный запах изо рта и может переноситься на зубы и десны, провоцируя более быстрое образование налета и зубного камня.

Как правильно чистить язык?

Чистка зубной щеткой. Чистите язык зубной щеткой с уже вспененной зубной пастой от самого кончика до середины языка. Не ездите щеткой по языку так же агрессивно, как Вы это делаете с зубами – так можно повредить сосочки. Лучше счищайте налет с середины языка до его кончика и с кончика до середины, как будто бороздя его линиями. Если на головке Вашей щетки имеется рельефная поверхность, можно этой поверхностью пройтись по щекам. Чистка скребком для языка. Скребок для языка – это специальная металлическая или пластиковая дужка, часто с ручками, предназначенная для эффективного соскабливания налета с языка. Пользоваться им очень просто: поместите скребок на наиболее досягаемую мануально точку языка и равномерно «съезжайте» скребком вниз, к самому кончику. Промойте скребок и повторите процедуру, пока он практически не будет чистым.

Может ли чистка языка вызвать раздражение и болезненные ощущения?

Обычно очистка языка, независимо от её способа (имеются ввиду вышеперечисленные), не может спровоцировать раздражение или болезненные ощущения. Если они у Вас все-таки появились, значит Вы чистите язык слишком интенсивно или неправильно: все-таки поверхность языка - это та же слизистая, только более бугристая. Прекратите очистку языка на несколько дней и возобновите процедуру, сменив движения на более легкие.

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Надеемся, данная статья была для Вас полезной. Будьте здоровы!