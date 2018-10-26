Чистка языка: так ли это важно в индивидуальной гигиене рта?

13:11, 26 октября 2018
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Знали ли Вы, что неприятный запах изо рта может также быть причиной неправильной чистки языка? Почему этому нужно уделять более пристальное внимание?

Физиология языка

Речь и помощь в жевании – это две самые важные функции языка. Поверхность языка – гладкая и не глубокая, поэтому создается впечатление, что налет на такой поверхности просто не может накапливаться, однако, такая поверхность состоит из крошечных сосочков, между которыми собираются бактерии, мертвые клетки эпителия и частицы пищи. На основе данной консистенции образуется тонкий слой бело-прозрачной слизи. Именно этот слой вызывает неприятный запах изо рта и может переноситься на зубы и десны, провоцируя более быстрое образование налета и зубного камня. 

 Как правильно чистить язык?

  1. Чистка зубной щеткой. Чистите язык зубной щеткой с уже вспененной зубной пастой от самого кончика до середины языка. Не ездите щеткой по языку так же агрессивно, как Вы это делаете с зубами – так можно повредить сосочки. Лучше счищайте налет с середины языка до его кончика и с кончика до середины, как будто бороздя его линиями. Если на головке Вашей щетки имеется рельефная поверхность, можно этой поверхностью пройтись по щекам.
  2. Чистка скребком для языка. Скребок для языка – это специальная металлическая или пластиковая дужка, часто с ручками, предназначенная для эффективного соскабливания налета с языка. Пользоваться им очень просто: поместите скребок на наиболее досягаемую мануально точку языка и равномерно «съезжайте» скребком вниз, к самому кончику. Промойте скребок и повторите процедуру, пока он практически не будет чистым. 

 Может ли чистка языка вызвать раздражение и болезненные ощущения?

Обычно очистка языка, независимо от её способа (имеются ввиду вышеперечисленные), не может спровоцировать раздражение или болезненные ощущения. Если они у Вас все-таки появились, значит Вы чистите язык слишком интенсивно или неправильно: все-таки поверхность языка - это та же слизистая, только более бугристая. Прекратите очистку языка на несколько дней и возобновите процедуру, сменив движения на более легкие.

В стоматологической клинике СкайКлиник Вы можете  узнать больше об индивидуальной гигиене полости рта  не только для себя, но и для своих детей. В детском возрасте консультации у стоматолога становятся особенно актуальными, ведь именно в этот период зарождаются правильные привычки ухода за ротовой полостью.

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Надеемся, данная статья была для Вас полезной. Будьте здоровы!

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