В Украину в 2018 году вернулась опасная инфекция

Вакцинация от дифтерии нужна не только детям, но и взрослым.

За девять месяцев 2018 года зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией.

Как сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава, в 2017 году случаев заболевания дифтерией не регистрировались.

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"Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений — вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет)", - отмечается в сообщении.

Напомним, во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах, вызванной низким охватом вакцинации детей и отсутствием ревакцинации взрослых, заболело около 20 тысяч человек, 696 из них умерло.

Дифтерия — это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, которое характеризуется местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Дифтерия передается воздушно-капельным путем, факторами передачи могут быть предметы быта (посуда, игрушки). Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда несовместимые с жизнью. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.