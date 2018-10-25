Супрун добралась до зубов мудрости и разрушила миф о них

Чаще всего хирургическое осложнение от восьмых зубов – это воспаление слизистой вокруг зуба мудрости.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун вместе с челюстно-лицевым хирургом Евгением Фесенко объяснила, как предотвратить проблемы с зубами мудрости.

Зубы мудрости (восьмые зубы, третьи моляры) чаще всего прорезаются в возрасте от 16 до 26 лет. Они относятся к рудиментарным зубам, то есть зубам, которые эволюционно потеряли свое значение. Они часто растут вкривь и вкось, либо могут всю жизнь оставаться в челюсти, пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Для того, чтобы предотвратить осложнения, связанные с зубами мудрости, и.о. главы Минздрава рекомендует:

- периодически проходить осмотры у стоматолога;

- по назначению врача делать рентгенографию для оценки состояния зубов мудрости и прилегающих тканей.

Врач может предложить удалить зуб мудрости, если:

- в близлежащих мягких тканях развиваются гнойно-воспалительные процессы;

- при развитии кист челюсти или опухолей от зуба мудрости;

- в случае постоянного травмирования (накусывания) зубом мудрости слизистой оболочки полости рта;

- за 6 месяцев до операции по коррекции формы нижней челюсти (ортогнатической операции);

- надо предотвратить перелом нижней челюсти у людей, занимающихся контактными видами спорта;

- при скученности зубов или смещении зубов верхней и нижней челюсти.

"В возрасте 7-11 лет врач может спрогнозировать, хватит ли места в нижней челюсти для прорезывания зубов мудрости. Если его окажется недостаточно – показано удаление таких зубов мудрости на стадии зачатка или стадии первичной кальцификации (и такое вмешательство называется гермектомией)", - пояснила Супрун.

Также она добавила, что если зуб мудрости "заболел" - есть кариес, пульпит или периодонтит, то в таком случае лечение не назначается, как для других зубов.

Чаще всего хирургическое осложнение от восьмых зубов – это воспаление слизистой вокруг зуба мудрости (перикоронит).

"Ошибочно это состояние пациенты расценивают как "прорезание зуба мудрости". На самом деле эти зубы уже являются такими, которые прорезались (частично или полностью), поскольку корни зубов уже являются сформированными", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Также она разрушила миф об удалении зубов мудрости: вроде бы они связаны с работой сердца и их удаление может ему повредить.